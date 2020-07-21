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Харламов с грустным видом пошутил про развод с Асмус

09:00
  • вторник
  • 21 июля 2020

Шумиха вокруг их разрыва не утихает

Блогер Данила Поперечный опубликовал в Twitter видео, на котором шоумен Гарик Харламов шутит про развод с актрисой Кристиной Асмус. 

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Поперечный и Харламов плывут на катере по Неве. "Развелся", - говорит резидент Comedy Club, указывая рукой на Дворцовый мост.

Интернет-пользователи заметили, что эту шутку Харламов произнес без улыбки, с каким-то унылым видом. 

"Снял своего краша", - подписал ролик Поперечный. 

- Наверное, ради этой шутки в Питер съездил, - пишут в комментариях. 

- Смешнее развода я еще не видел. Мостов, конечно. 

- Шутит как олд. 

- Эх, грустный он какой-то. 

- Зачем женился, вот в чем главная загадка. 

У себя в Instagram Гарик Харламов опубликовал видео, на котором собака набрасывается на разбрызгиватель для газона. "Именно так иногда хочется ответить хейтерам и желтой прессе", - написал юморист. 

Харламов и Асмус, которые женаты с 2013 года, объявили о разводе в июне. По словам звезд, третьи лица и скандал с фильмом "Текст" не являются причинами их расставания. Актриса намекнула на то, что главным виновником расставания стал шоумен. "Над отношениями должны работать оба партнера", - сказала она. По слухам, Асмус с дочерью будут жить в загородном доме, а Харламов переедет в столичную квартиру. 

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