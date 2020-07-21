Федор Добронравов отказался от зарплаты в 1 миллион рублей в Театре Сатиры

Актер обиделся

Стали известны причины ухода Федора Добронравова из Театра Сатиры. Звезду сериала "Сваты" не устроили условия работы – из-за высокой занятости и необходимости подстраивать репертуар под его график руководство захотело платить актеру только за те дни, когда он играет на сцене.

Добронравову даже предлагали зарплату в 1 миллион рублей, чтобы он отказался от сторонних проектов и сосредоточился только на работе в Театре Сатиры. Об этом рассказала заведующая труппой театра Бронислава Чунихина. Актера такое предложение обидело, после чего он решил уйти.

"Федор приносил мне свое расписание, когда он может играть, а когда у него сторонняя занятость. И мы подстраивались под него. Когда Федору было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. Нет, отказался Добронравов, буду работать, как раньше. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, что работает в театре. Понятно, что она станет меньше", - сказала она в интервью kp.ru.

Чунихина напомнила, что театр делал для Добронравова все. Он получил хорошую квартиру, звание народного артиста и Орден Дружбы. В то же время она отвергла предположения, что актер мог уйти из-за амбиций. Как сообщали СМИ, он мог претендовать на пост худрука театра после того, как Александр Ширвиндт заявил о желании вскоре уйти на покой.

"Он любит играть - на сцене, в кино… Стать худруком, значит, лишиться этого. "Если он от миллиона рублей в месяц отказался, лишь бы не менять привычный график, какие могут быть худруки?" – сказала Бронислава Чунихина.

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