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Пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей

09:15
  • вторник
  • 21 июля 2020

Их траты выросли за время пандемии

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил выплатить пенсионерам 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса. 
Кабмин выделил деньги на выплаты семьям с детьми, врачам и соцработникам

Хамзаев отметил, что из-за пандемии пенсионеры стали больше денег тратить на лекарства и профилактику вирусных заболеваний. При этом они ограничены в своих передвижениях и, находясь в группе риска, вынуждены следовать рекомендациям врачей. 

"В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", - указал Султан Хамзаев в письме, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении РИА Новости

По мнению автора инициативы, власти должны оказать пенсионерам такую же адресную помощь, какая была оказана семьям с детьми. 

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