Непростой компромисс: почему саммит ЕС оказался таким тяжелым

Атмосфера на саммите была крайне напряженной

В Брюсселе завершился один из самых долгих и тяжёлых саммитов Евросоюза. Почти пять дней лидеры 27 европейских стран согласовывали меры по восстановлению общей экономики. Достигнутые договорённости президент Франции уже назвал историческими. Но многие уверены: непростой компромисс найден лишь на время.

В пять утра на пятые сутки саммита - одного из самых долгих в истории Евросоюза - по лентам информагентств наконец разлетаются молнии: 27 стран все-таки договорились как будут бороться с последствиями пандемии коронавируса.

Из-за эпидемии, которая еще может захлестнуть Европу второй волной, экономика Евросоюза в этом году потеряет 8 процентов. Колоссальный удар. На смягчение которого решено выделить 750 миллиардов евро. Это деньги единого Фонда восстановления. При этом 390 миллиардов можно будет получить в качестве грантов. Остальные - в виде кредитов. План менее амбициозный, чем его авторы Берлин и Париж предполагали изначально. Но и это - уверяют лидеры двух стран - уже успех.

"Мы удвоим бюджет ЕС в два ближайшие годы. Это тем более значимо, что некоторые страны были намерены сократить свои отчисления в европейскую казну. Теперь они достигнут двух процентов. Если считать проект бюджета и фонд финансовой помощи", - сказал Эммануэль Макрон.

"Мы заложили основы финансовой базы Европейского Союза на следующие 7 лет, и в то же время мы дали ответ на величайший кризис, с которым столкнулся ЕС с момента своего создания", - сообщила Ангела Меркель.

Ответ, который дался Европе крайне непросто. На камеры - улыбки и новые приветственные жесты. Но за закрытыми дверями, по сообщениям источников, атмосфера была настолько напряженной, что потерявший терпение на третьи сутки переговоров президент Макрон стучал кулаком по столу. А днем ранее они вместе с канцлером Меркель демонстративно покинули саммит.

Реакцию, как пишут СМИ, вызвала позиция "Скупой четверки". Так теперь называют альянс Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции. Страны категорически не хотели безвозмездно помогать больше других пострадавшим от эпидемии Италии, Испании и Греции. Требуя от тех как минимум провести жесткие экономические реформы. Позиция премьера Нидерландов Марка Рютте была настолько категоричной, что в кулуарах саммита его стали именовать "европейским полицейским" и "мистером НЕТ, НЕТ и НЕТ".

Их споры с итальянским премьером Конте - пишут СМИ - доходили до такого градуса, что приходилось вмешиваться коллегам. В итоге компромисс найден: итальянцы получат меньше, чем ожидали, а именно 209 миллиардов. Но без каких-либо дополнительных условий.

Еще один конфликт разгорелся уже между западом и востоком. Брюссель решил использовать новый бюджет как шанс надавить на Вышеградскую Четверку. Которая в числе прочего выступает против квот на мигрантов. Чтобы приструнить непокорных, Еврокомиссия условием получения денег из Фонда предложила сделать соблюдение европейского права и приверженность ценностям. И тут уже премьер Венгрии Виктор Орбан грозил в свою очередь применить вето. Но эту проблему, похоже, в очередной раз замели под ковер. Вопрос: надолго ли?

После долгой политической битвы, в которую превратился этот саммит, на теле Единой Европы, как пишут СМИ, останутся глубокие раны. Да, решение принято. Но недоверие, непонимание, а порой и откровенное неприятие между севером и югом, западом и востоком Евросоюза никуда не денется. А ведь этот кризис, хоть и стал самым тяжелым со времен Второй мировой, вряд ли будет последним.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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