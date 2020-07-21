В Британии не нашли данных "вмешательства" России в референдум по Brexit

Об этом пишет газета The Daily Telegraph

В Лондоне во вторник будет опубликован доклад о мифическом вмешательстве России в британскую политику. Он подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности ещё в марте 2019-го года, передает "ТВ Центр".

Однако обнародование документа многократно откладывалось. Вероятно, не все его выводы окажутся приятными для ряда британских политиков. Так, газета The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники пишет: спецслужбы так и не нашли свидетельств пресловутого вмешательства Москвы в референдум по "брекситу". Что было одним из главных обвинений Лондона в адрес нашей страны. Наряду со странным заявлением о попытках российских хакеров украсть формулу вакцины против COVID-19.

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