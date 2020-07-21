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Россияне назвали цель своих сбережений

09:49
  • вторник
  • 21 июля 2020

В первую очередь они думают об отпуске

50% опрошенных россиян признались, что они откладывают часть зарплаты для крупных покупок. 
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33% из них отправляют в копилку менее трети от заработка, а 12% - от 30% до 50% от заработанных денег. Еще 5% респондентов заявили, что откладывают больше половины своей зарплаты. 

48% участников опроса планируют крупные покупки в ближайшее время, пишет RT со ссылкой на сервис "Работа.ру". 10% россиян хотят потратить свои накопления на отпуск, 9% - на бытовую технику. По 7% опрошенных сказали, что копят на квартиру и машину. 

По словам аналитиков, граждане обычно копят на крупное приобретение от шести месяцев до года. 

В опросе участвовали 3,2 тысячи респондентов из всех регионов России. 

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