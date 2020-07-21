Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение 2-летнего Вити Васина

Мальчику срочно нужна помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 2-летнего Вити Васина. У мальчика редкое и опасное заболевание - врожденный меланоцитарный невус.

Вите нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта.

Заболевание очень коварное. В любой момент невус может привести к онкологии, которая сопровождается стремительными метастазами. Помочь мальчику могут доктора из Израиля. Они обещают удалить родимое пятно всего за четыре этапа. Первый из них уже сделан. Вите удалили почти 40 процентов родимого пятна. Для нового этапа лечения необходимо более трех миллионов рублей. Для обычной семьи из подмосковного Красногорска сумма неподъёмная. Но все вместе мы можем помочь ребенку.

На детской площадке Витя Васин ничем не отличается от остальных - здоровых детей. Так же лихо скатывается с горки, бегает, прыгает и смеется. О том, что у мальчика серьезная патология, знают только близкие. Мама, папа и старший брат. Малыш родился с гигантским родимым пятном, покрывающем четверть тела.

"Когда уже в палату мне его принесли, и я его распеленала, там, конечно, у меня был прямо шок. Пятно было черно-коричневого цвета - он был как будто обожжённый. Мне даже хотелось стереть, убрать это пятно. И то, что это одна четвертая часть туловища - и спина, и шея, и даже заходит на голову - я честно, оцепенела сначала. Но я не плакала", - рассказала Искрина Васина, мама Виктора.

Слезы были потом, когда врачи поставили диагноз. Такое заболевание называется меланоцитарный невус. Со временем невус может привести к онкологии, которая обычно стремительно дает метастазы.

"Тогда у меня такая первая истерика была, первые слезы. Подошла пожилая медсестра и сказала: если ты не поможешь своему ребенку, то ему никто не поможет", - говорит Искрина Васина.

Потом были десятки консультаций с разными специалистами. Витю смотрели лучшие российские онкологи. Прогноз на будущее малыша с гигантским родимым пятном был неутешительным.

"В год мы поехали на очередную консультацию онколога и в откровенной - очень откровенной беседе с врачом я задала вопрос - если происходит перерождение у ребенка с таким большим невусом и мы к вам приезжаем уже как с онкобольным ребенком - какой будет план лечения? Тогда мне врач сказала - заместить такой участок кожи операцией не получится, а одна химиотерапия не справится. Исход будет печальный", - рассказала Искрина Васина.

Мама мальчика по всей России искала врачей, которые бы смогли удалить родимое пятно. И выяснила, что нужны десятки сложных операций в течение долгих лет. Израильский врач - профессор Маргулис - пообещал избавить малыша от невуса всего за четыре этапа. Первый из них уже сделан. Вите удалили почти 40 процентов невуса. Операция сложная и очень болезненная. Сначала под кожу вводят специальные шарики - экспандеры, которые в течение трех месяцев подкачивают. Таким образом врачи растягивают кожу малыша. Затем хирурги удаляют часть родимого пятна, а на его место пришивают растянутую кожу.

"Если честно, я бы свою кожу ему отдала. Но это невозможно, чтобы как-то облегчить его боль, как-то помочь ему с этим справиться. Но я могу только жалеть его, успокаивать, его боль я не могу взять на себя", - говорит Искрина Васина.

Сейчас Вите нужна новая операция. Мальчик растет. И в любой момент невус может переродиться в опухоль. Для очередного этапа лечения необходимо 3 миллиона 111 тысяч рублей. Неподъемная для обычной семьи из подмосковного Красногорска сумма. Мама Вити не работает, сидит с малышом. Папа - военный. Семья воспитывает еще одного сына - подростка. Мы все вместе можем собрать необходимую для лечения сумму и помочь мальчику, который так хочет жить.

Реквизиты для перевода:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Виктора Васина, программа 1034

Юлия Стёпина, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

Чтобы собрать нужную сумму на очередной этап лечения, Вите нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

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