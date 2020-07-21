Трамп направляет в Портленд федеральных силовиков

Ситуация в городе непростая

Криминальная ситуация в Чикаго хуже, чем в Афганистане. Так прокомментировал Дональд Трамп бездействие местных властей по обузданию беспорядков в одном из крупнейших мегаполисов США. Критика со стороны президента адресована и мэру города Портленд, где на борьбу с протестующими брошены силы федеральных силовых ведомств.

То, что днем начинается как вполне себе мирный протест, ночью неизменно превращается в погромы, беспорядки и столкновения с полицией. В Портленде вот уже как второй месяц власть на улицах захватили вандалы: они не только грабят магазины, но и атакуют здания судов и полицейских участков. Местные власти из числа демократов погромщикам особо не препятствуют. Дональд Трамп направил в город сотрудников федеральных силовых ведомств США, что вызвало бурный протест мэра. Однако отступать и уступать демонстрантам силовики не намерены.

Ареной боевых действий продолжают оставаться и улицы Сиэттла. Но там мэр-демократ, наконец, прозрела по отношению к протестующим, когда те пригрозили поджечь ее собственный дом. На кадрах наглядно видны последствия якобы мирных протестов. После очередных ночных столкновений ранения получили не менее 12 полицейских.

О том, что эти погромы кем-то организованы, а толпа создается, в том числе, и за счет проплаченных демонстрантов - гастролеров из других штатов, ранее уже заявляли в полиции Нью-Йорка и Детройта. Политические дивиденды из протестов извлекают все кому не лень. Рэпер Канье Уэст, решивший внезапно баллотироваться на главный пост в стране, на волне антирасизма, похоже, решил протащить в Белый Дом всю свою темнокожую музыкальную братию. Он заявил о желании видеть на посту вице-президента своего друга, музыканта Джей Зи.

Дональд Трамп использует беспорядки, чтобы ругать демократов - мол, те слабые и боятся протестующих, и поэтому отказываются от федеральной помощи для наведения порядка.

Джо Байден в своей предвыборной риторике обвиняет Трампа в том, что тот разжигает ненависть по всей стране, и обещает в случае своей победы раздать должности в президентской администрации мусульманам-американцам. На случай проигрыша Байден подстраховался излюбленным приемом демократов - так ни разу никем и не доказанным вмешательством России в выборы.

Про Россию вспомнил и ставший из ближайшего соратника яростным критиком Трампа его бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон. При этом, "ястреб войны", как Болтона называли в Белом Доме, известный своими жесткими и бескомпромиссными высказываниями в адрес Москвы, сравнивая президентов двух стран, делает выбор явно не в пользу главы американского государства.

Известный любитель соцсетей, в которых он разбирается явно лучше, чем в истории, Дональд Трамп решил повоевать с китайской разработкой TikTok. Его предвыборный штаб обвинил китайское приложение, которое стало 4-м по популярности в мире, в слежке за американцами. Не исключено, что эту платформу запретят в США.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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