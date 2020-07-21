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Светлана Светличная получила сотрясение мозга

10:18
  • вторник
  • 21 июля 2020

Это произошло на интервью

80-летняя актриса Светлана Светличная рассказала, что получила травмы во время записи интервью.
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Звезда фильма "Бриллиантовая рука" разместилась на лавочке возле дома, чтобы дать интервью сотрудникам одного телеканала. Во время разговора на нее упал штатив, на котором крепится осветительный прибор. 

"Удар прошел по касательной. Основной удар пришелся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала", - поделилась актриса с sobesednik.ru

В поликлинике артистке выписали три вида лекарств. От госпитализации она отказалась, поскольку ей не на кого оставить кота. Через несколько дней после инцидента к Светличной пришел представитель телеканала. Он подарил ей цветы, торт и конверт с 15 тысячами рублей. 

"Хожу на процедуры. Голова после сотрясения приходит в норму, но еще сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело", - пожаловалась знаменитость.

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