Жители могут передать в Главархив связанные с войной вещи и документы

В столичных центрах госуслуг возобновилась акция "Москва - с заботой об истории". Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Теперь горожане могут снова передавать в Главархив документы и вещи, связанные с Великой Отечественной войной.

"Проект существует и развивается благодаря участникам, которые с радостью делятся частью своей истории с городом. За год с начала акции было собрано более 7,5 тысячи документов", - сказала Ракова.

Акция стартовала в апреле прошлого года. Ее главная цель - сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Чтобы передать семейные реликвии из личных архивов, нужно взять с собой паспорт. Материалы упаковывает в специальные пакеты, которые затем направляют в Главархив.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"