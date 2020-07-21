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В столичных центрах госуслуг возобновилась акция "Москва - с заботой об истории"

10:15
  • вторник
  • 21 июля 2020

Жители могут передать в Главархив связанные с войной вещи и документы

В столичных центрах госуслуг возобновилась акция "Москва - с заботой об истории". Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Теперь горожане могут снова передавать в Главархив документы и вещи, связанные с Великой Отечественной войной.

"Проект существует и развивается благодаря участникам, которые с радостью делятся частью своей истории с городом. За год с начала акции было собрано более 7,5 тысячи документов", - сказала Ракова.

Акция стартовала в апреле прошлого года. Ее главная цель - сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Чтобы передать семейные реликвии из личных архивов, нужно взять с собой паспорт. Материалы упаковывает в специальные пакеты, которые затем направляют в Главархив.

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Выставка "Москва – с заботой об истории"
Выставка "Москва – с заботой об истории"
Выставка "Москва – с заботой об истории"
Выставка "Москва – с заботой об истории"
Выставка "Москва – с заботой об истории"
Выставка "Москва – с заботой об истории"
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