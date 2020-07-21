В России выявлено 5842 новых случая заражения коронавирусом

Скончались 153 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 5842 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 783328.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 602. В Подмосковье заболели еще 149 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 153 человека с коронавирусом. Из них 17 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 12580 человек.

Вылечились от коронавируса 8782 человека, в том числе в Москве - 853. Общее число выздоровевших достигло 562384.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"