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Дроботенко показал редкое фото с дочерью Задорнова

10:51
  • вторник
  • 21 июля 2020

Он одарил девушку комплиментами

Юморист Сергей Дроботенко опубликовал в Instagram фото с Еленой Задорновой - единственной дочкой своего покойного коллеги Михаила Задорнова. 
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30-летняя Елена живет на Мальте, пишет картины и сочиняет стихи. На жизнь девушка зарабатывает организацией праздников. 

Сергей Дроботенко оказался почитателем таланта Елены. Он попросил девушку не бросать поэзию: "Пиши. Это просьба. Это желание. Это приказ, черт возьми!" 

По его словам, наследница Задорнова так же саркастична, как и ее отец, однако она обладает "нежнейшим нутром лирика".  

"Рядом со мной самое изящное произведение Михаила Задорнова. Прекрасное по форме и содержанию, - подписал Дроботенко свое фото с Еленой. - Всевышний полюбил сразу. Поцеловал и благословил". 

Напомним, что Елена - дочь Михаила Задорнова от актрисы Елены Бомбиной. В 2019 году Бомбина говорила, что Елена еще не вышла замуж. 

Задорнов умер от рака в 2017 году. 21 июля ему исполнился бы 71 год.

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