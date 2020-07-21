Онколог опровергла миф о пользе частого употребления воды

Нужно ориентироваться на свои ощущения, а не на норму

Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о пользе воды. По ее словам, раньше специалисты рекомендовали выпивать около одного-двух литров воды в день, но недавно ВОЗ призвала не ориентироваться на эту норму.

"Когда организм чувствует нехватку жидкости, он посылает в мозг сигнал и мы чувствуем жажду. Это - единственный критерий, когда и сколько надо пить. То есть хотим - пьем, не хотим - не пьем", - написала Елена Смирнова в Instagram.

С ее слов, потребность в жидкости зависит от возраста человека, его веса и пола, а также от условий окружающей среды и уровня физической активности.

Врач отметила, что многие люди испытывают умеренное обезвоживание, но даже не замечают этого. Между тем нехватка жидкости в организме плохо влияет на обменные процессы.

"С ее [воды] помощью кровь доставляет к клеткам питательные вещества и кислород, помогает выведению токсических веществ, защищает за счет транспорта лейкоцитов к месту повреждения. Обеспечивает нормальную работу ферментов и гормонов. Из своей практики я вижу, как изменение питьевого режима решает проблему запоров", - сообщила Елена Смирнова.

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