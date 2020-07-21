Видео с места захвата заложников в украинском Луцке

В захваченном автобусе находятся 20 пассажиров

В украинском городе Луцк во вторник утром неизвестный захватил автобус с пассажирами. ЧП произошло в центре города. По предварительным данным, внутри автобуса находятся 20 человек.

Как сообщили в местной полиции, мужчина вооружен и имеет при себе взрывчатку. По данным издания "Перший", из автобуса периодически слышны выстрелы. Сейчас центр города оцеплен, полиция ведет переговоры с захватчиком. Судя по фото, которые публикует местный портал "Конкурент", к месту захвата заложников подтягивают тяжелую военную технику.

Видео с места событий публикует ТВЦ.RU.

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