С места захвата заложников в украинском Луцке слышны выстрелы

Появилось видео с места происшествия
Вооружённый мужчина захватил автобус с пассажирами в украинском Луцке. В заложниках около 20 человек. На месте раздаются выстрелы.
Там сейчас работают правоохранители. По их данным, у неизвестного при себе также взрывчатка. Полиция пытается вступить с захватчиком в переговоры. Пока он не выдвигает каких-либо конкретных требований.
Личность мужчины устанавливается. Центр города перекрыт. В области введён оперативный план "Заложник", сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"