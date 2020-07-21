С места захвата заложников в украинском Луцке слышны выстрелы

Появилось видео с места происшествия

Вооружённый мужчина захватил автобус с пассажирами в украинском Луцке. В заложниках около 20 человек. На месте раздаются выстрелы.

Там сейчас работают правоохранители. По их данным, у неизвестного при себе также взрывчатка. Полиция пытается вступить с захватчиком в переговоры. Пока он не выдвигает каких-либо конкретных требований.

Личность мужчины устанавливается. Центр города перекрыт. В области введён оперативный план "Заложник", сообщает "ТВ Центр".

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