Стали известны требования захватившего заложников в Луцке

Он угрожает взорвать автобус, если они не будут выполнены

Мужчина, захвативший автобус с пассажирами в украинском Луцке, объяснил свои действия и выдвинул требования.

В посте, опубликованном в твиттере, он поздравил всех с "днем антисистемы" и назвал государство первым террористом. Захватчик требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей Украины записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал он.

Если требования не будут выполнены, мужчина угрожает взорвать автобус. Он утверждает, что с собой у него есть две бомбы, еще одна спрятана в "людном месте города". Пост захватчика публикует издание korrespondent.net.

Захват автобуса с пассажирами произошел в Луцке во вторник утром. В салоне находятся 20 человек. Периодически из автобуса слышны выстрелы.

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