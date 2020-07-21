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В Москве поймали маньяка, напавшего на семерых женщин

11:48
  • вторник
  • 21 июля 2020

Он нападал по вечерам

Правоохранительные органы задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над семью женщинами в районе Южное Бутово. Трое потерпевших опознали "бутовского маньяка". 
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Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала РИА Новости, что злоумышленник нападал на женщин с начала июля. Преступления совершались в основном по вечерам. Семь пострадавших описали одинаковые приметы преступника. 

Следственные действия продолжаются. В отношении задержанного возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера. 

По данным 5-tv.ru, "бутовский маньяк" мог совершить гораздо больше преступлений, чем пока известно следователям. Портал уточняет, что мужчина хватал женщин за интимные места. 

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