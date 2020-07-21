Раскрыта личность захватившего автобус с пассажирами в Луцке

Предположительно он ранее был судим

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко раскрыл личность мужчины, который захватил заложников в центре Луцка.

В своем фейсбуке он сообщил, что около 9:25 по местному времени в полицию позвонил мужчина и представился именем Максим Плохой. Геращенко опубликовал фрагмент книги, авторство которого предположительно принадлежит террористу. В ней он описывает свои взгляды на жизнь и рассказывает о пребывании в местах заключения.

Ранее в интернете появилось видеообращение луцкого террориста. В коротком видео Плохой с автоматом в руках призывает "не обманывать себя и праздновать правду". Он также потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей Украины записать и опубликовать в интернете заявления о том, что они являются террористами в законе. В противном случае мужчина угрожает взорвать автобус.

Захват заложников в Луцке произошел во вторник утром. В салоне автобуса находятся 20 человек. В Луцк уже вылетел глава МВД Украины Арсен Аваков.

На случившееся в своем телеграм-канале отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что полиция делает все для того, чтобы не было жертв.

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