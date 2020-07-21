ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыта личность захватившего автобус с пассажирами в Луцке

11:58
  • вторник
  • 21 июля 2020

Предположительно он ранее был судим

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко раскрыл личность мужчины, который захватил заложников в центре Луцка.

В своем фейсбуке он сообщил, что около 9:25 по местному времени в полицию позвонил мужчина и представился именем Максим Плохой. Геращенко опубликовал фрагмент книги, авторство которого предположительно принадлежит террористу. В ней он описывает свои взгляды на жизнь и рассказывает о пребывании в местах заключения.

Ранее в интернете появилось видеообращение луцкого террориста. В коротком видео Плохой с автоматом в руках призывает "не обманывать себя и праздновать правду". Он также потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей Украины записать и опубликовать в интернете заявления о том, что они являются террористами в законе. В противном случае мужчина угрожает взорвать автобус.

Захват заложников в Луцке произошел во вторник утром. В салоне автобуса находятся 20 человек. В Луцк уже вылетел глава МВД Украины Арсен Аваков.

На случившееся в своем телеграм-канале отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что полиция делает все для того, чтобы не было жертв.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Предполагаемый захватчик заложников в Луцке
Предполагаемый захватчик заложников в Луцке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.