Шансонье Бока скончался в Лос-Анджелесе

Ему был 71 год

Исполнитель шансона Борис Давидян, более известный как Бока, умер в США после продолжительной болезни.

По данным ru.armeniasputnik.am, у легенды кавказского шансона были проблемы с легкими.

"Покойся с миром, Бока… Очень жаль..." - написал в Facebook журналист Ваге Казарян.

"Скончался дядя Бока. Светлая память, дедо джан", - написал в Instagram певец Ара Мартиросян.

Борис Давидян родился в Баку. Он известен по таким песням, как "Доля воровская", "Цавт танем", "Джана", "Али-Баба" и "Звенит звонок". Свой первый альбом он выпустил в 1972 году. Бока переехал в США в середине 1990-х вместе с семьей.

У Давидяна остались жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из них - певец Жока - часто выступал с дедушкой на сцене. В Сети одно время был популярен мем "Легендарный Бока и его внук Жока".

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