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Шансонье Бока скончался в Лос-Анджелесе

12:17
  • вторник
  • 21 июля 2020

Ему был 71 год

Исполнитель шансона Борис Давидян, более известный как Бока, умер в США после продолжительной болезни.  
Записавшую песню о "единстве арестантском" шансоньетку отчислили из вуза

По данным ru.armeniasputnik.am, у легенды кавказского шансона были проблемы с легкими. 

"Покойся с миром, Бока… Очень жаль..." - написал в Facebook журналист Ваге Казарян. 

"Скончался дядя Бока. Светлая память, дедо джан", - написал в Instagram певец Ара Мартиросян. 

Борис Давидян родился в Баку. Он известен по таким песням, как "Доля воровская", "Цавт танем", "Джана", "Али-Баба" и "Звенит звонок". Свой первый альбом он выпустил в 1972 году. Бока переехал в США в середине 1990-х вместе с семьей. 

У Давидяна остались жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из них - певец Жока - часто выступал с дедушкой на сцене. В Сети одно время был популярен мем "Легендарный Бока и его внук Жока".

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