Депутат МГД Мария Киселева поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-80

Тогда он почувствовала гордость за страну

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая и депутат Мосгордумы Мария Киселева поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-80. Она рассказала, что 40 лет назад была ребенком и еще не думала о спортивной карьере, но тогда все трансляции.

"Впечатление, которое оставило это величественное спортивное событие, переоценить невозможно. Вряд ли я понимала тогда значение слов о "гордости за свою страну, свою Родину", но теперь точно знаю, что чувствовала именно это", - рассказала депутат "Аргументам и фактам".

Киселева считает, что Игры всегда были "мощнейшим символом, призывом к миру во всем мире". Она вспоминает, как 40 лет назад люди плакали от радости, а само событие дало заряд энергии для целых поколений спортсменов.

"Я мечтаю, чтобы наши чемпионы, наши победители, герои нации вновь становились примерами для подражания мальчишкам и девчонкам. Память о нашем добром, искреннем и таком родном Мишке живет в нас, и очень хочется передать её следующим поколениям. Ведь мы сказали тогда ему не "прощай", а "до свидания!", - заключила она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"