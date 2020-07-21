Луцкий террорист выбросил из окна автобуса гранату

На место прибыл спецназ

Глава полиции Волынской области Украины смог лично поговорить с мужчиной, который захватил автобус с пассажирами в Луцке. По словам Юрия Крошко, захватчик выглядит трезвым. Его личность уже установлена.

"Проводятся переговоры, но он на контакт не идет. Постоянно раздаются выстрелы. Прибыл спецназ. Пытаемся убедить его сдаться", – заявил Крошко изданию "Перший".

Требования террориста глава областной полиции назвал "довольно общими". В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что мужчина выбросил из окна автобуса гранату, похожу на Ф-1. Она не взорвалась, поскольку не была выдернута чека.

"Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен", - сказал Геращенко.

Ранее в интернете появилось видеообращение луцкого террориста. В коротком видео Максим Плохой, как он сам себя называет, с автоматом в руках призывает "не обманывать себя и праздновать правду". Он потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей Украины записать и опубликовать в интернете заявления о том, что они являются террористами в законе. В противном случае мужчина угрожает взорвать автобус.

Захват заложников произошел в Луцке во вторник утром. По разным данным, в салоне автобуса могут находиться от 10 до 20 человек.

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