ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Луцкий террорист выбросил из окна автобуса гранату

12:32
  • вторник
  • 21 июля 2020

На место прибыл спецназ

Глава полиции Волынской области Украины смог лично поговорить с мужчиной, который захватил автобус с пассажирами в Луцке. По словам Юрия Крошко, захватчик выглядит трезвым. Его личность уже установлена.

Раскрыта личность захватившего автобус с пассажирами в Луцке
Стали известны требования захватившего заложников в Луцке

"Проводятся переговоры, но он на контакт не идет. Постоянно раздаются выстрелы. Прибыл спецназ. Пытаемся убедить его сдаться", – заявил Крошко изданию "Перший".

Требования террориста глава областной полиции назвал "довольно общими". В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что мужчина выбросил из окна автобуса гранату, похожу на Ф-1. Она не взорвалась, поскольку не была выдернута чека.

"Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен", - сказал Геращенко.

Ранее в интернете появилось видеообращение луцкого террориста. В коротком видео Максим Плохой, как он сам себя называет, с автоматом в руках призывает "не обманывать себя и праздновать правду". Он потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей Украины записать и опубликовать в интернете заявления о том, что они являются террористами в законе. В противном случае мужчина угрожает взорвать автобус.

Захват заложников произошел в Луцке во вторник утром. По разным данным, в салоне автобуса могут находиться от 10 до 20 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Ситуация с захватом заложников в украинском Луцке
Ситуация с захватом заложников в украинском Луцке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.