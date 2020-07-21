Депутат МГД Игорь Бускин: Новая зона отдыха у Черкизовского пруда - победа жителей района

Там удалось избежать излишней застройки

Депутат Мосгордумы от "Единой России" Игорь Бускин заявил, что открытие новой зоны отдыха на берегу Черкизовского пруда является победой москвичей. На месте кинотеатра "Севастополь", уничтоженного пожаром в 2000-х годах, удалось избежать излишней застройки.

В районе Преображенское завершились работы по благоустройству зеленой зоны отдыха. Ее площадь составляет около семи тысяч квадратных метров.

Здание разрушенного кинотеатра демонтировали по просьбам жителей района. Оттуда вывезли примерно 7,5 тысячи тонн строительного мусора.

На площадку, которая находится на одном уровне с набережной Шитова, завезли более 3,8 тысячи кубометров плодородного грунта. Там появился газон площадью более 6 тысяч квадратных метров, а также система дорожек, скамейки и новые фонари.

"В конечном итоге, победила самая простая концепция - благоустроить территорию, соединив ее при этом с набережной Шитова и Детским Черкизовским парком, - цитирует агентство "Москва" Игоря Бускина. - На мой взгляд, это, как ни странно, оптимальный вариант. Развалины кинотеатра имеет смысл рассматривать не как отдельное здание, а с учетом его функции - центра районной жизни. Для этого 60 лет назад выделили площадку, для этого "Севастополь" когда-то построили.

"Сейчас на этом месте - безопасное и дружественное пространство для прогулок, зеленый луг у воды в центре густонаселенного района, - продолжил депутат. - В условиях современного мегаполиса такое пространство намного более ценно, чем практически любая постройка, тем более - новое здание в зеленой зоне. То, что излишней застройки удалось избежать - это несомненная победа жителей района".

По словам депутата Мосгордумы, газон в парке напоминает природный луг. На нем растут райграс, тимофеевка, луговая и красная овсяница и другие растения. Эту зеленую зону Игорь Бускин назвал долгожданной.

"Решение вопроса о том, что сделать на месте кинотеатра "Севастополь", затянулось на десятилетие, - рассказал он. - Построенный в 1964 году, этот типовой кинотеатр получил стандартную для своих ровесников биографию. До конца советской эпохи это был центр притяжения жителей района, любимое место отдыха. Затем наступил коллапс кинопоказа, в результате которого здание оказалось в частных руках и использовалось в качестве склада. Уже тогда это место оказалось выключенным из районной жизни, дорогу сюда стали забывать".

Ранее в Москве были организованы еще 18 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью более 1 тысячи 730 га, напомнил депутат.

"Москва с каждым годом лучше осознает, насколько необходимы каждому из горожан свежий воздух, деревья, возможность видеть природный ландшафт, не искаженный антропогенным воздействием. Новые ООПТ означают, что еще больше зеленых зон охраняются законом и, следовательно, сохранятся для будущих поколений москвичей", - отметил Игорь Бускин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"