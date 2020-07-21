Захватчик из Луцка потребовал от Зеленского прорекламировать фильм

Он посвящен жестокому обращению с животными

В украинском городе Луцк вооружённый мужчина удерживает автобус с заложниками. Среди них женщины и дети. Злоумышленник угрожает взрывом. Его требования до сих пор непонятны. Полиция установила, что мужчина дважды судим. В Луцк уже прибыл глава МВД Украины.

Автобус с заложниками стоит на Театральной площади Луцка - это центр города. Окна закрыты занавесками. Некоторые стекла разбиты пулями. Судя по всему, человек, взявший пассажиров автобуса в заложники, стрелял по полицейским, когда те пытались приблизиться.

О захвате заложников в полицию по телефону в девять часов двадцать пять минут утра по местному времени сообщил сам предполагаемый преступник. Он представился именем Максим Плохой. В социальных сетях он оставил послание: "С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду".

На своей странице в интернете Максим Плохой указал, что является автором книги "Философия преступника", в которой он описывает взгляды на жизнь и якобы свой опыт пребывание в местах заключения. После того, как к месту ЧП начали подтягиваться полицейские, в социальных сетях появились и первые требования, которые вряд ли можно назвать вразумительными. Максим Плохой хочет, чтобы всё руководство страны выложило в интернете видеобращение со словами "я - террорист в законе", а президент страны опубликовал видеообращение с таким текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем".

"Внятных требований в его аккаунте не написано. Просто какие-то отдельные фразы. Говорит о системе, но не говорит о какой. Мы сейчас пытаемся вести переговоры. Звонили ему, но он не взял трубку", - сообщил глава полиции Волынской области Юрий Крошко.

В Луцк прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. В области введен специальный полицейский план "Заложник". Как утверждает Максии Плохой, у него есть автоматическое оружие, две бомбы. Еще одна заложена где-то в городе. И даже если его убьют, взрывы все равно произойдут.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус повреждён. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - отреагировал на случившееся Владимир Зеленский.

Сейчас центр Луцка полностью оцеплен. Людей не подпускают к автобусу ближе нескольких сотен метров, чтобы те не получили ранения, если начнется стрельба. На крышах ближайших зданий разместили снайперы. На площади была замечена тяжелая техника. Сообщается, что террорист требует приезда журналистов, в том числе съемочных групп украинских телеканалов. Даже сам звонит в редакции с мобильных телефонов заложников. Говорит: хочет, чтобы те озвучивали его требования. Полиция пытается вести с ним переговоры через социальные сети.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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