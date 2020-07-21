ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Восточной хорды

14:59
  • вторник
  • 21 июля 2020

Это важный для города проект

В Москве в активную фазу перешло строительство участка Северо-Восточной хорды в районе Ярославского шоссе. Во вторник стройплощадку посетил мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Большая часть трассы уже запущена, осталось несколько участков. Особенность, что дорога проходит рядом с путями МЦК. Северо-Восточная хорда - важный проект. После запуска её в полном объеме значительно снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо.

Кроме того, хорда позволит создать дополнительные съезды из города на федеральные автомобильные дороги Москва – Ногинск – Казань, а также Москва – Санкт-Петербург и МКАД.

"Самый сложный, самый насыщенный инженерными сооружениями, 10 мостов и эстакад, в том числе одна из самых крупнейших эстакад - 2,4 км. Для Москвы в сложной стесненной обстановке, когда рядом дома, строящиеся объекты, железная дорога, коммуникации - это сложнейшая работа. Но, я так понимаю, строители справляются со своими задачами, вышли активно на этот участок, и сегодня уже четверть объемов освоена. Задача - в 2022 году сдать этот участок. Он сам по себе уже улучшит транспортную доступность порядка 800 тыс. жителей северо-востока", - сказал мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Строительство транспортной хорды
Строительство транспортной хорды
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Строительство транспортной хорды
Строительство транспортной хорды
Строительство транспортной хорды
Строительство транспортной хорды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.