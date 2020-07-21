Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Восточной хорды

Это важный для города проект

В Москве в активную фазу перешло строительство участка Северо-Восточной хорды в районе Ярославского шоссе. Во вторник стройплощадку посетил мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Большая часть трассы уже запущена, осталось несколько участков. Особенность, что дорога проходит рядом с путями МЦК. Северо-Восточная хорда - важный проект. После запуска её в полном объеме значительно снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо.

Кроме того, хорда позволит создать дополнительные съезды из города на федеральные автомобильные дороги Москва – Ногинск – Казань, а также Москва – Санкт-Петербург и МКАД.

"Самый сложный, самый насыщенный инженерными сооружениями, 10 мостов и эстакад, в том числе одна из самых крупнейших эстакад - 2,4 км. Для Москвы в сложной стесненной обстановке, когда рядом дома, строящиеся объекты, железная дорога, коммуникации - это сложнейшая работа. Но, я так понимаю, строители справляются со своими задачами, вышли активно на этот участок, и сегодня уже четверть объемов освоена. Задача - в 2022 году сдать этот участок. Он сам по себе уже улучшит транспортную доступность порядка 800 тыс. жителей северо-востока", - сказал мэр.

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