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В МИД прокомментировали доклад Лондона о "российском вмешательстве"

14:47
  • вторник
  • 21 июля 2020

Публикацию назвали "русофобией в фейковой огранке"

В Лондоне во вторник опубликован доклад о мифическом вмешательстве России в британскую политику. Он подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности ещё в марте 2019 года, передает "ТВ Центр".

Однако обнародование документа многократно откладывалось. В результате не все его выводы оказались приятными для ряда британских политиков. Спецслужбы так и не нашли свидетельств пресловутого вмешательства Москвы в референдум по "брекситу".

Напомним, это было одним из главных обвинений Лондона в адрес нашей страны. Впрочем, документ содержит ряд других антироссийских выпадов. В нашем МИД публикацию доклада уже назвали "русофобией в фейковой огранке".

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