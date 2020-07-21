"Цифровой прорыв" подвел итоги второго онлайн-хакатона

Участие принимали более 200 команд

Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв", который проходит на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей", подвёл итоги второго онлайн-хакатона.

За звание лучших боролись 210 команд. Они создали около 160 IT решений. Победителями стали предприниматели из Москвы. Участники разработали сервис, который позволит организациям общепита передавать продукты нуждающимся людям.

"Данная технология позволяет искать не только продукты. Можно её перенастроить и мы можем искать, например, какие-то вещи, которые вам интересны. Либо можем использовать для поиска работы. Во многих соцсетях предоставляют какую-то работу, а мы можем сделать систему, которая будет подыскивать лично под ваши интересы, под ваши, скажем так, требования. И под ваш регион подыскивать вам работу. Либо подыскивать, например, на какое мероприятие вам сегодня пойти", - рассказал Максим Захаренко.

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