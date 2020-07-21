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В институте имени Свержевского возобновились плановые операции

15:08
  • вторник
  • 21 июля 2020

Однако действует ряд ограничений

В институте имени Свержевского возобновились плановые операции. До этого почти три месяца клиника оказывала помощь только коронавирусным больным. Несмотря на возвращение к нормальной работе, пациентов теперь принимают через специализированные отделения, в обязательном порядке всех проверяют на ковид.

Это не уроки музыки, а проверка слуха пациента. В руках хирурга - не музыканта – камертон. А ведь всего два дня назад Елена Ситчихина перенесла сложнейшую операцию по восстановлению барабанной перепонки в институте имени Свержевского. Травму получила давно, в самолете. От перепада давления сначала была боль, потом из уха пошла кровь и резко ухудшился слух. Образовавшаяся дырочка в перепонке не только сама не зарастает, но и является воротами для инфекций. Целых 7 лет Елена не могла решиться на операцию.

"Когда попала на консультацию в этот центр, меня убедили буквально за 2 минуты. Здоровье - это самое ценное. И попала в чудесные руки", - рассказала Елена Ситчихина.

Процесс лечения длился полгода. И вот 30 марта Елене должны были, наконец, сделать операцию. Но не успели, закрылись.

"В настоящее время институт вернулся к своей штатной работе. Безусловно, с рядом ограничений: с госпитализацией пациентов через специализированные обсервационные отделения, со сверхтщательной диагностикой на догоспитальном этапе с обязательным выполнением компьютерной томографии анализов на коронавирус. Продолжаем выполнять все те операции, которые мы делали раньше. И сотрудники, и пациенты очень довольны", - сообщил заместитель директора по медицинской части НИКИО им. Л.И. Свержевского Павел Сударев.

Три месяца строгой самоизоляции. Отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. И больше никаких препятствий к выздоровлению. После открытия учреждения Елену одну из первых пригласили на долгожданную операцию.

Современные технологии и профессионализм врачей позволяют выписать пациента после такой сложной операции уже через день. Для этого надо строго выполнять все рекомендации лечащего врача. Пока никаких нагрузок. И надевать очки теперь нужно с особой осторожностью.

Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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