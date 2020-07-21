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Как с помощью смартфона предотвратить несчастные случаи на железной дороге

15:06
  • вторник
  • 21 июля 2020

Запущено специальное приложение

На Московской железной дороге ловят детей и подростков, которые перебегают пути в неположенном месте. От несчастных случаев не спасают ни специальные переходы, ни разъяснительные беседы. Количество травм продолжает расти. Для горе-экстремалов даже придумали специальное приложение на смартфон. И, видимо, пригодится оно не только детям

Это один из самых опасных участков Московской железной дороги - станция Подлипки-Дачная. Движение составов тут постоянное, как и движение пешеходов. Дома стоят на одной стороне путей, детская поликлиника и магазины — на другой. Буквально в нескольких метрах есть надземный переход. Но большинство местных жителей идут напрямую - через пути.

Так проще и быстрее. А о безопасности местные стараются не думать. Между тем, каждый год на железнодорожных переходах десятки смертей происходят из-за обычной невнимательности.

Скорость поезда на полном ходу - 120 километров в час. Затормозить быстро не получится. Бывший машинист Роман Вишневский знает об этом не понаслышке.

"Самое страшное - когда машинист не может предотвратить наезд на человека и ребенка. В моей практике были такие случаи, когда я работал машинистом. Например, был у меня такой случай - на пешеходном переходе я сбил человека. К сожалению, это был смертельный исход. Человек неправильно переходил пути, в неположенном месте", - рассказал заместитель начальника ДЭПО по эксплуатации моторовагонного Депо Москва-2 Ярославская Роман Вишневский.

Несчастные случаи на железной дороге теперь можно предотвратить с помощью смартфона. В столичном регионе запустили приложение SafeTrain ("Сейф трейн"). Умная программа предупреждает человека об опасности.

Разработчики уверены, что это станет спасением для детей и подростков, которые чаще всего гибнут под колесами поезда из-за невнимательности. Главное - чтобы родители установили приложение на смартфон своим детям.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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