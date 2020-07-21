Новые правила проезда грузовиков заработают еще в трех округах Москвы

Изменения вступят в силу с августа

В Москве станет больше улиц, по которым нельзя ездить грузовикам. С 1 августа запрет на транзит фур введут еще в трех округах – Центральном, Западном и Северо-Западном, передает "ТВ Центр".

Таким образом, теперь во всем городе в пределах МКАД будет действовать так называемый грузовой каркас. Это список улиц, по которым разрешен проезд транспорта массой более двух с половиной тонн. Они расположены вдали от жилых районов и образовательных учреждений.

Узнать, по каким дорогам движение допустимо, можно на едином транспортном портале и сайте ЦОДД. Для въезда в спальные районы нужно специальное разрешение. Ограничения не коснутся обслуживания магазинов и доставки. Правила грузового каркаса ввели в столице несколько лет назад, и уже есть положительный эффект.

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