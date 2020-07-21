Дважды судим и наблюдался у психиатра: что известно о луцком террористе

Максим Плохой захватил в заложники пассажиров автобуса

В Луцке продолжается спецоперация по освобождению заложников. На место ЧП уже прибыл спецназ и стягивают бронетехнику. Как сообщают в местной полиции, на контакт захватчик не идет.

Мужчина, который назвался именем Максим Плохой, вооружившись взрывчаткой и оружием, захватил автобус с пассажирами во вторник утром. В салоне могут находиться от 10 до 20 человек. Он потребовал от высших должностных лиц Украины, в том числе руководителей судов и церкви, выложить в интернет заявления о том, что они являются главными в стране террористами. В противном случае мужчина угрожает взорвать автобус. Кроме того, он утверждает, что спрятал взрывное устройство в "многолюдном месте Луцка".

В МВД Украины подтвердили, что мужчину зовут Максим Плохой. Он является автором книги "Философия преступника", которая вышла в 2014 году тиражом 400 экземпляров. Выдержки из книги публикуют украинские СМИ. Из нее можно узнать, что Максим Плохой вырос в семье интеллигентов, но в детстве "насмотрелся боевиков и решил стать крутым". В 11 классе его якобы задержали на рынке с ружьем, но благодаря связям отца дело закрыли.

Плохой утверждает, что учился в духовной семинарии. Однако через несколько месяц обучения разочаровался в церкви. Ранее мужчина был судим. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы за создание организованной преступной группы. В 24 года якобы вышел на свободу, отбыв в тюрьме лишь шесть лет.

В МВД Украины, в свою очередь, сообщили, что Максим Плохой был судим дважды. Кроме того, он наблюдался у психиатра.

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