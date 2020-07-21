Юрия Антонова прооперировали в столичной клинике

У него возникли проблемы с ногой

75-летнего певца Юрия Антонова отправили в одну из столичных больниц. У народного артиста России возникли проблемы с ногой.

Как передает ren.tv, Юрий Антонов благополучно перенес операцию. Звезду перевели из операционной в обычную палату.

Врачи оценивают состояние Антонова как удовлетворительное.

В январе стало известно, что Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе. Он не мог давать концертов, из-за чего сильно переживал.

В 2018 году певец неудачно упал и порвал связки. Сначала он не придал этому большого значения, но боль начала усиливаться с каждым днем. Вскоре ему стало трудно ходить. Пришлось согласиться на операцию.

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