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Юрия Антонова прооперировали в столичной клинике

13:26
  • вторник
  • 21 июля 2020

У него возникли проблемы с ногой

75-летнего певца Юрия Антонова отправили в одну из столичных больниц. У народного артиста России возникли проблемы с ногой. 

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Юрий Антонов перенес операцию на колене

Как передает ren.tv, Юрий Антонов благополучно перенес операцию. Звезду перевели из операционной в обычную палату. 

Врачи оценивают состояние Антонова как удовлетворительное. 

В январе стало известно, что Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе. Он не мог давать концертов, из-за чего сильно переживал. 

В 2018 году певец неудачно упал и порвал связки. Сначала он не придал этому большого значения, но боль начала усиливаться с каждым днем. Вскоре ему стало трудно ходить. Пришлось согласиться на операцию. 

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