Госдума разрешила проводить голосование на выборах в течение трех дней

Решение о сроках будут принимать избирательные комиссии

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о возможности многодневного голосования на выборах и референдумах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Такой формат будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Решение о сроках будут принимать непосредственно избирательные комиссии. Однако продолжительность голосования не может превышать трёх дней подряд.

Подсчёт результатов будет проводиться сразу после закрытия участков. Кроме того, досрочное или голосование по открепительным удостоверениям при таком виде волеизъявления организовываться не будут.

"Мы всегда выступали против какого-то досрочного голосования, зачем? Вот теперь три дня есть. Пожалуйста: в пятницу пошёл человек, в субботу, в воскресенье. Или наоборот. Центральная избирательная комиссия определит. И местные. Если выборы в федеральные органы, то это будет одновременно в те 3 дня, которые будут указаны. Это удобнее, потому что у человека есть выбор. Когда мы зажимаем в один день, то он не идёт на выборы. То есть надо дать возможность человеку 3 дня, в которые он найдёт время и проголосует", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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