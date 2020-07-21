Луцкий террорист позвонил сыну заложницы с извинениями

В салоне автобуса находятся дети и беременные женщины

Мужчина, который захватил автобус в центре Луцка, дозвонился сыну одной из заложниц. В телефонном разговоре с ним он извинился за случившееся и потребовал найти как можно больше журналистов.

"Такая уж произошла ситуация. Сейчас я сбрасываю свои требования. Ты ищешь как можно больше журналистов, скидываешь им на почты, емейлы, звонишь им. Требования мои тебе передаст мама. Объяснишь ситуацию о захвате автобуса, полного людьми...", - заявил Максим Плохой. Запись разговора публикует Страна.ua.

Кроме того, местным журналистам удалось дозвониться до одной из заложниц и поговорить с самим захватчиком. Он сообщил, что в автобусе много людей, есть дети и беременные женщины. Террорист потребовал привезти к автобусу "побольше журналистов" и пригрозил взорвать его, если начнется штурм. Он также утверждает, что в городе заложена еще одна бомба, которую он может активировать дистанционно.

Захват заложников в Луцке произошел во вторник утром. По уточненным данным СБУ, в салоне автобуса находятся 10 человек. Захвативший заложников мужчина представился именем Максим Плохой. В местной полиции сообщили, что на самом деле его зовут Максим Кривош, мужчина родом из города Дубно. Известно, что ранее он был дважды судим, в настоящее время состоит на учете у психиатра.

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