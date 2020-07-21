ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД рассказал о необходимости дополнительной поддержки столичных театров и музеев

13:59
  • вторник
  • 21 июля 2020

Культуру следует спасать совместными усилиями

Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Московской городской думе обсудят вопрос о дополнительной финансовой поддержке столичных театров и музеев. 
﻿В Москве обсудили меры поддержки учреждений культуры в период пандемии

"Сегодня возникли проблемы с выпадающими доходами, которые, к сожалению, возникли из-за пандемии, проблемы с посещаемостью театров, музеев, то есть у каждого учреждения культуры есть свои проблемы, но главное, что без государственной поддержки мы лишимся, к сожалению, и персонала и возможности артистам выходить на сцену", - сказал Герасимов по итогам встречи представителей Столичного цеха деятелей культуры и депутатов МГД в саду "Эрмитаж". 

По его словам, депутат Мосгордумы Людмила Гусева и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поддержали идею о том, чтобы обратиться к "Единой России" по поводу помощи театрам и музеям. 

"Договорились, что будет обращение к фракции "Единая Россия", чтобы вынести этот вопрос на заседание Думы, чтобы поддержать бюджетом на третий квартал учреждения культуры и в дальнейшем вынести этот вопрос правительству и Сергею Семеновичу Собянину. Я уверен, что у нас все получится", - сказал Евгений Герасимов.  

По его словам, необходимо объединить все усилия, чтобы в целом сохранить культуру. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Театральный спектакль
Театральный спектакль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.