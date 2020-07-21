Депутат МГД рассказал о необходимости дополнительной поддержки столичных театров и музеев

Культуру следует спасать совместными усилиями

Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в Московской городской думе обсудят вопрос о дополнительной финансовой поддержке столичных театров и музеев.

"Сегодня возникли проблемы с выпадающими доходами, которые, к сожалению, возникли из-за пандемии, проблемы с посещаемостью театров, музеев, то есть у каждого учреждения культуры есть свои проблемы, но главное, что без государственной поддержки мы лишимся, к сожалению, и персонала и возможности артистам выходить на сцену", - сказал Герасимов по итогам встречи представителей Столичного цеха деятелей культуры и депутатов МГД в саду "Эрмитаж".

По его словам, депутат Мосгордумы Людмила Гусева и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поддержали идею о том, чтобы обратиться к "Единой России" по поводу помощи театрам и музеям.

"Договорились, что будет обращение к фракции "Единая Россия", чтобы вынести этот вопрос на заседание Думы, чтобы поддержать бюджетом на третий квартал учреждения культуры и в дальнейшем вынести этот вопрос правительству и Сергею Семеновичу Собянину. Я уверен, что у нас все получится", - сказал Евгений Герасимов.

По его словам, необходимо объединить все усилия, чтобы в целом сохранить культуру.

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