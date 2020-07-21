Глава "РусГидро" доложил Путину о развитии энергетики в стране

Президент провел встречу с Николаем Шульгиновым

О перспективах развития энергетики в стране доложил во вторник Владимиру Путину глава компании "РусГидро". Встреча прошла в Кремле, передает "ТВ Центр".

Николай Шульгинов сообщил: программы по обеспечению регионов энергией реализуются успешно. Действует программа модернизации в Сибири и на Урале. Несколько малых гидроэлектростанций планируется построить на Северном Кавказе. Но особое внимание уделяется сейчас Дальнему Востоку.

"Макрорегион Дальнего Востока для нас является главным в регионах присутствия "РусГидро", тем более электропотребление на Дальнем Востоке растет темпами выше среднероссийских. Рост – 4,4 процента, и рост в отношении к предыдущему году, к 2019-му, не прекратился в 2020 году даже во время пандемии, рост продолжается. Инвестиционные планы пятилетки. Мы их не собираемся сокращать, мы их сохраняем. Дальше я скажу, что у нас есть предложение даже их увеличить. Просьба оказать нам поддержку в ускорении принятия нормативно-правовых актов правительством и Госдумой по созданию механизма гарантированной окупаемости на Дальнем Востоке, чтобы мы могли эту программу запустить", - сказал Шульгинов.

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