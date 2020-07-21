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Москва перевыполнила месячную норму по осадкам

15:03
  • вторник
  • 21 июля 2020

Какая погода ждет жителей столицы в ближайшие дни?

Прошло всего две трети июля, а Москва уже перевыполнила месячную норму по осадкам. По данным метеостанции ВДНХ, за три недели уже выпало 98 миллиметров, при том, что норма второго летнего месяца - 94 миллиметра, передает "ТВ Центр".

Как минимум до завтрашнего вечера в столичном регионе будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. В городе то и дело идут дожди. Местами они могут быть сильными, даже с грозой и порывами ветра до 16 метров в секунду.

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