Москва перевыполнила месячную норму по осадкам

Какая погода ждет жителей столицы в ближайшие дни?

Прошло всего две трети июля, а Москва уже перевыполнила месячную норму по осадкам. По данным метеостанции ВДНХ, за три недели уже выпало 98 миллиметров, при том, что норма второго летнего месяца - 94 миллиметра, передает "ТВ Центр".

Как минимум до завтрашнего вечера в столичном регионе будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. В городе то и дело идут дожди. Местами они могут быть сильными, даже с грозой и порывами ветра до 16 метров в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"