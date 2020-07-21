Боль в желудке после еды может быть предвестником рака

Нельзя терпеть дискомфорт

Болезненное чувство в желудке, возникающее после еды, может оказаться одним из признаков рака кишечника.

К такому выводу пришли британские специалисты из Cancer Research. Среди прочих признаков онкологии кишечника – потеря веса, изменения в привычке посещать туалет, кровь в стуле и чувство усталости без видимой причины.

"Вы должны поговорить с врачом, если обнаружите, что после еды постоянно возникает болезненный дискомфорт в животе", - дали совет британские онкологи.

При этом медики уточнили, что боль в животе не всегда может свидетельствовать о раке. Зачастую она не связана с чем-то серьезным. Например, это запор или переедание.

Но если боли не проходят после предпринятого лечения, то нужно обязательно обратиться к врачу. Особенно это касается пожилых людей, пишет MedikForum.

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