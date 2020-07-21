ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео момента взрыва у станции метро в Киеве

15:31
  • вторник
  • 21 июля 2020

В городе эвакуирован рынок и торговый центр

В Киеве прогремел взрыв у станции метро "Минская". Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию, это был контролируемый подрыв на площади у метро.

Захватчик из Луцка потребовал от Зеленского прорекламировать фильм
Луцкий террорист позвонил сыну заложницы с извинениями
Дважды судим и наблюдался у психиатра: что известно о луцком террористе

Специалисты обезвредили два самодельных взрывных устройства. Остатки взрывчатки изъяты на экспертизу.

Сообщение о минировании площади у метро поступило в полдень. Правоохранители проверили информацию, в результате были найдены опасные предметы.

В Киеве также эвакуирован ТРЦ Ocean Plaza. У здания в настоящее время работают сотрудники полиции и взрывотехники.

17 июля взрыв произошел на станции метро "Шулявская" на проспекте Победы в Киеве. В результате пострадал 22-летний студент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.