Появилось видео момента взрыва у станции метро в Киеве

В городе эвакуирован рынок и торговый центр
В Киеве прогремел взрыв у станции метро "Минская". Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию, это был контролируемый подрыв на площади у метро.
Специалисты обезвредили два самодельных взрывных устройства. Остатки взрывчатки изъяты на экспертизу.
Сообщение о минировании площади у метро поступило в полдень. Правоохранители проверили информацию, в результате были найдены опасные предметы.
В Киеве также эвакуирован ТРЦ Ocean Plaza. У здания в настоящее время работают сотрудники полиции и взрывотехники.
17 июля взрыв произошел на станции метро "Шулявская" на проспекте Победы в Киеве. В результате пострадал 22-летний студент.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"