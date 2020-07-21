Появилось видео момента взрыва у станции метро в Киеве

В городе эвакуирован рынок и торговый центр

В Киеве прогремел взрыв у станции метро "Минская". Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию, это был контролируемый подрыв на площади у метро.

Специалисты обезвредили два самодельных взрывных устройства. Остатки взрывчатки изъяты на экспертизу.

Сообщение о минировании площади у метро поступило в полдень. Правоохранители проверили информацию, в результате были найдены опасные предметы.

В Киеве также эвакуирован ТРЦ Ocean Plaza. У здания в настоящее время работают сотрудники полиции и взрывотехники.

17 июля взрыв произошел на станции метро "Шулявская" на проспекте Победы в Киеве. В результате пострадал 22-летний студент.

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