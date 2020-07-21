Фургал рассказал анекдот на вопрос о жизни в СИЗО

Экс-губернатор попросил передать ему расческу и кипятильник

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на вопрос о том, беспокоит ли его что-то в следственном изоляторе, рассказал анекдот.

"Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: "Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть". Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть", - заявил он в интервью "Московскому комсомольцу".

Фургал поблагодарил жителя Московской области, который передал ему еду. Арестованный сообщил, что ему необходим кипятильник и расческа.

Экс-губернатор рассказал, что люди перечислили ему 27 тысяч рублей на нужды в СИЗО. Фургал поблагодарил людей за поддержку.

Сергея Фургала задержали 9 июля возле его дома и этапировали в Москву. Экс-губернатора обвиняют в организации убийств и покушения на убийство в 2004-2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. На данный момент губернатор находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Врио главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

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