Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования

Музыку можно будет транслировать прямо в мозг

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о преимуществах технологии по вживлению в мозг чипа-имплантата.

В своем Twitter Маск описал способности мозгового импланта Neuralink, над который сейчас работает его команда. По словам изобретателя, чип позволит контролировать уровень гормонов, снизить тревогу, улучшить концентрацию и слушать музыку без использования каких-либо дополнительных устройств. Все звуки будут направляться напрямую в мозг.

Кроме того, чип сможет стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ, когда это необходимо.

Компания Neuralink была создана Маском в 20016 году. Она занимается создание чипа, работающего в связке с коммуникационным устройством. В мае 2020 года предприниматель заявил, что технология практически готова к тестированию на людях.

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