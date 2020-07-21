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Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования

15:43
  • вторник
  • 21 июля 2020

Музыку можно будет транслировать прямо в мозг

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о преимуществах технологии по вживлению в мозг чипа-имплантата.

В своем Twitter Маск описал способности мозгового импланта Neuralink, над который сейчас работает его команда. По словам изобретателя, чип позволит контролировать уровень гормонов, снизить тревогу, улучшить концентрацию и слушать музыку без использования каких-либо дополнительных устройств. Все звуки будут направляться напрямую в мозг.

Кроме того, чип сможет стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ, когда это необходимо.

Компания Neuralink была создана Маском в 20016 году. Она занимается создание чипа, работающего в связке с коммуникационным устройством. В мае 2020 года предприниматель заявил, что технология практически готова к тестированию на людях.  

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