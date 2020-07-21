Борис Ельцин-младший рассекретил свой роман с актрисой

И показал совместные снимки

Борис Ельцин-младший, внук первого президента России, закрутил роман с актрисой Верой Гоппен.

Как пишет starhit.ru, Гоппен работала диджеем и моделью. В частности, она снималась для журнала MAXIM. Девушка сыграла в фильме "Смешанные чувства" и встречалась с актером Павлом Деревянко.

По мнению журналистов, Ельцин и Гоппен вместе недавно. У них еще немного совместных фото в Сети. Насколько далеко пара готова зайти, можно только догадываться. Дело в том, что Ельцин-младший не славится постоянством в отношениях с противоположным полом. Недавно он встречался с моделью из Санкт-Петербурга Олесей Сенченко, а потом с актрисой Ольгой Ефремовой.

Напомним, что у Бориса Ельцина остались две дочери - Елена и Татьяна. Первая родила двух дочерей и сына, вторая - двух сыновей и дочь. Борис Ельцин-младший - сын Татьяны Юмашевой.

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