Дворники спасли выпавшего из окна ребенка в Подольске (видео)

В это время пьяная мать спала в доме

В Подольске четырехлетний ребенок выпал из окна и повис на парапете, пока его мать спала, находясь в алкогольном опьянении.

Малыша спасли трудовые мигранты, работающие в местной управляющей компании. Они растянули одеяло и поймали ребенка, как только у того закончились силы держаться.

"Он 15 минут висел на балконе. Потом устал, руки отпустил, мы одеялом его поймали", - рассказал "360" один из сотрудников ЖЭКа.

Ребенок не пострадал, его передали медикам. Правоохранительные органы начали проверку. Мать ребенка открыла входную дверь спустя четыре часа после прибытия сотрудников полиции.

Как сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, мать ребенка состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Женщина нигде не работает, в доме антисанитария. В семье есть еще один младший ребенок. В настоящий момент дети помещены в больницу до определения их дальнейшей судьбы.

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