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Несколько взрывов прогремело на месте захвата заложников в Луцке

16:16
  • вторник
  • 21 июля 2020

Злоумышленник бросил гранату

На месте захвата автобуса с заложниками в украинском Луцке прозвучали несколько взрывов.

Как сообщило издание "Страна", дыба после взрывов не последовало, но в воздухе видны "какие-то зеленые вспышки". Информации о пострадавших нет.

"Известно, что террорист бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. Никто не пострадал", - добавило агентство УНН.

Как впоследствии стало известно, злоумышленник бросил одну гранату. Взрывотехникам удалось ее обезвредить, пишет издание "Конкурент".

Сейчас в Луцке работают оперативные службы, взрывотехники и переговорщики. Президент Зеленский и глава МВД Арсен Аваков лично контролируют ситуацию.

Захват заложников произошел в Луцке во вторник утром. В салоне автобуса могут находиться от 10 до 20 человек, среди них дети и беременные женщины. По данным правоохранительных органов, у преступника есть оружие и взрывчатка. В Волынской области введен оперативный план "Заложник". Центр города перекрыт.

Его зовут Максим Кривош, 44 года. Родился в Оренбургской области (Россия), но прописан в Дубно (Ривненская область, Украина). Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Стоял на учете у психиатра, имеет психические расстройства.  

Требования террориста не совсем понятны: власти страны должны признать себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский - прорекламировать фильм "Земляне" 2005 года.  

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