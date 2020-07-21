В элитном поселке в Подмосковье мужчина открыл стрельбу

Один человек получил ранение в живот

В элитном поселке в Московской области произошла стрельба в результате конфликта двух мужчин. В Одинцовском районе введен план "Перехват" для розыска вооруженного человека.

В результате стрельбы пострадал один человек, он получил ранение в живот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка подмосковной полиции.

Известно, что стрелявший скрылся на автомобиле Toyota. Полиция проверяет всю информацию о случившемся.

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