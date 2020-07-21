Участок СВХ от Дмитровки до Ярославки построят до конца 2022 года

Ход работ проинспектировал Сергей Собянин

В Москве активно реализуется проект по улучшению транспортной инфраструктуры - возведение Северо-Восточной Хорды. Один из наиболее сложных с точки зрения инженерных решений участков - от Дмитровского до Ярославского шоссе - готов уже на четверть и будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Благодаря новой дороге разгрузится движение сразу на нескольких вылетных магистралях мегаполиса. Ход работ сегодня проинспектировал Сергей Собянин.

Эстакаду на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского строят вплотную к станции Московского центрального кольца "Ботанический сад".

Несмотря на близость железнодорожных путей, плотную застройку, огромное количество коммуникаций, которые пришлось переносить, место для путепровода выбрали как можно дальше от жилых домов.

Всего на этом участке построят три эстакады и два моста - через Яузу и Лихоборку. Шестиполосная магистраль без светофоров продолжит существующий участок Северо-Восточной хорды в районе платформы "Лихоборы" Октябрьской железной дороги, далее пройдет вдоль ж/д путей МЦК и выйдет на проспект Мира в районе станции "Ростокино".

"Позволит разгрузить районы северо-востока, все движение, которое было внизу, скажем так, вблизи домов, местные проезды все, оно перенесется на прямой ход эстакады, тем самым убрав полностью нагрузку внутридворовых площадей и убрав нагрузку с Алтуфьевского шоссе, Дмитровского шоссе и Ярославского шоссе", - сообщил управляющий проектом ПАО "Мостотрест" Валерий Фабер.

Северо-восточная хорда создаст альтернативу МКАД и Третьему транспортному кольцу в этой части города. Ход работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Гигантский проект. Этот участок, от Дмитровки до Ярославки, на самом деле это Фестивальная, Дмитровка, Алтуфьево, Ярославка - самый сложный, самый насыщенный инженерными сооружениями, 10 мостов и эстакад, в том числе и одна из крупнейших эстакад – 2,4 километра. Строители справляются со своими задачами, сегодня уже четверть объемов освоено. Задача в 2022 году сдать этот участок. Он улучшит транспортную доступность 800 тысяч жителей северо-востока", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Все это часть большого плана развития транспортной сети Москвы. Четыре новые хордовые магистрали будут иметь выходы на МКАД и дальше в область. Такая система, по мнению экспертов, гораздо эффективнее, чем замкнутая кольцевая. А в совокупности с другими строительными проектами даст ощутимый эффект - разгрузит дороги. До конца 2020 года планируется завершить строительство ещё почти 50 километров дорог и 7 мостов, тоннелей и эстакад.

Виктор Прокушев, Андрей Булычев и Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"