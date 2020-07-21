Госдума рассмотрела важные законы до завершения весенней сессии

В частности, депутаты утвердили документ об изменениях в избирательное законодательство

На пленарном заседании Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила документ об изменениях в избирательное законодательство. Он, в частности, разрешает проводить выборы и референдумы в течение нескольких дней, но не более трех. По мнению парламентариев, такой формат будет удобнее для избирателей, что положительно скажется на явке. Также на повестке нижней палаты - проект закона о дистанционной работе. Депутаты утвердили его в первом чтении.

В третьем чтении Госдума принимает поправки, которые касаются сроков голосования. Теперь выборы разных уровней, будь то парламентские по решению ЦИК или местные - по решению региональных избиркомов, допускается проводить в течение трёх дней. И не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях. Удобство, которое люди уже оценили.

"Норма, касающаяся возможности Центральной избирательной комиссии вести голосование до трёх дней, она для избирателей лучше? Для обычного избирателя, да, безусловно лучше. Пусть нам будет труднее, пусть это потребует дополнительных усилий, но это будет удобнее, безопаснее и лучше для людей", - заявил Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Государственной Думе.

Чтобы упростить контроль за честностью выборов, решено отказаться от голосования по открепительным удостоверениям. Не будет проводиться и досрочное голосование.

"Мы всегда выступали против какого-то досрочного голосования. Зачем, вот теперь три дня есть, пожалуйста, в пятницу пошёл человек, в субботу, в воскресенье. Когда мы зажимаем в один день, то он не идёт на выборы. Надо дать возможность человеку три дня, в которые он найдет время и проголосует. Поэтому большинство граждан это поддерживает и это соответствует предложениям ЛДПР", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Голосование по открепительным удостоверениям и голосование досрочное отменяются. Так меньше соблазна подтасовать результаты.

"Чем больше дней голосования, тем больше явка. А чем больше явка, тем меньше возможностей для фальсификаций", – объяснил Михаил Емельянов, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия".

Сразу во втором и третьем чтении - законопроект о значительном повышении штрафов за розничную продажу так называемых снюсов. Кроме того, антитабачное законодательство распространится на вейпы и кальяны. Отдельным законопроектом Госдума досрочно сложила полномочия с депутата Михаила Дегтярёва. Накануне президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. На ключевое второе чтение вынесен законопроект, реализующий одну из важных поправок в Конституцию. Нарушение территориальной целостности, в том числе отчуждение части территории, признается экстремизмом. В ЛДПР заявили, что стоит проверить программы некоторых политических партий.

"Если это есть в программе действительно, что они Крым не признают, мы обратимся в Минюст с требованием, после принятия этого закона, о запрете любой политической партии, у которой в программе, в призывах или в пропагандистских действиях есть сомнения в принадлежности какой-либо территории к России", - сказал Жириновский.

Значительные налоговые льготы приняты в первом чтении для IT-сферы. Госдума поддержала предложение президента снизить для таких компаний почти в два раза страховые взносы и опустить с двадцати до трёх процентов ставку налога на прибыль.

"Без освоения высоких технологий у нас нет никакого будущего. Сейчас многие видят, как грызутся американцы, пытаясь задушить Huawei, но не понимают до конца, в том числе и наши правители, что 5G - это совершенно другая экономика, другая система безопасности, это совершенно иное управление. Это в тридцать раз быстрее операции, чем самые быстрые сегодня", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ещё одна масштабная инициатива, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", принята во втором чтении. Это реформа контрольно-надзорной деятельности над бизнесом. Требования пересматриваются и значительно упрощаются. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"