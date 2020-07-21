Террорист в Луцке лишил заложников доступа к воде и в туалет

Люди не могут покинуть автобус восемь часов

Уже восемь часов в украинском Луцке вооруженный мужчина удерживает в заложниках пассажиров рейсового автобуса. Это около 20 человек, в том числе дети. Злоумышленник угрожает взорвать машину. По последним данным, с захватчиком удалось наладить переговоры, однако ни на какие уступки террорист идти не намерен. Он отказался передать заложникам даже воду и отпускать их в туалет.

Автобус с заложниками стоит на Театральной площади Луцка - это центр города. Окна закрыты занавесками. Некоторые стекла разбиты пулями. Судя по всему, человек, взявший пассажиров автобуса в заложники, стрелял по полицейским, когда те пытались приблизиться.

Также был слышен взрыв. Как пояснили, из автобуса выбросили гранату, и она взорвалась. Целый день украинские спецслужбы пытаются вести переговоры с человеком, который представился Максимом Плохим. Он сам позвонил в полицию в девять часов двадцать пять минут утра по местному времени и сообщил, что захватил автобус с двадцатью пассажирами. На видео с камер наблюдения видно, как мужчина заходит в автобус с тяжелым рюкзаком и большой сумкой. В социальных сетях появилось его послание: "С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду".

Максим Плохой - он же Максим Кривош. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Два раза сидел в украинской тюрьме. Вот список статей уголовного кодекса: разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное хранение и использования оружия, бандитизм.

"Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Максим Кривош написал книгу "Философия преступника". В ней рассказал о своем криминальном опыте, что рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и решил стать крутым. Сразу после захвата заложников Максим Плохой на своих страницах в социальных сетях опубликовал требования, которые вряд ли можно назвать вразумительными. Хотел, чтобы всё руководство страны выложило в интернете видеообращение со словами: "Я террорист в законе". А президент страны опубликовал видеообращение с таким текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем".

"Внятных требований в его аккаунте не написано. Просто какие-то отдельные фразы. Говорит, что он недоволен системой. Мы сейчас пытаемся вести переговоры", - сказал начальник ГУ Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко.

Максим Кривош с мобильных телефонов заложников звонил их родственникам и просил, чтобы те связывались с журналистами и передавали его требования. Вот запись одного такого разговора.

"В Луцке захвачен автобус полный людьми. Заминировано всё в автобусе. Куча взрывчатки. Автоматическое оружие. Кроме того, есть мины заложенные. Понял меня? Значит требования, главные требования власть должна выполнить. Требования очень простые. Понимаешь? Требования - скриншоты тебе мама скинет, и эти требования ты должен разослать в средства массовой информации", - заявил преступник.

Как утверждает Кривош, у него есть автоматическое оружие. Две бомбы. Еще одна заложена где-то в городе в людном месте. И даже если его убьют - взрывы все равно произойдут. В Луцк прилетел министр внутренних дел. Президент Украины заявил, что наблюдает за ситуацией.

"Мы держим ситуацию полностью на контроле. Я знаю, в принципе, все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Нашими специалистами. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников. Поскольку сейчас идет общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить", - прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Как заявили в МВД, они постоянно находятся с Кривошем на связи. На крышах ближайших зданий разместились снайперы. На площади была замечена тяжелая техника.

Дмитрий Гусев. Александр Званцев. "ТВ Центр".

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