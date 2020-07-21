Двух россиян-моряков приговорили к 253 годам колонии

Они попались на перевозке нелегалов

В Греции двух россиян приговорили к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми.

Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Речь идет о Константине Семенове и Иване Возниковцеве. Такой огромный срок они получили из расчета 7-12 лет за каждого мигранта. Кроме того, к этому наказанию добавили санкции за иные преступления.

Моряки свою вину не признали. Они рассказали, что приехали в Турцию на работу, чтобы перевозить туристов.

"После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась. Работодатель обещал прислать помощь, но в назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт",- рассказал Мельников.

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