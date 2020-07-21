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Разрушительный смерч в Сочи сняли на видео

17:57
  • вторник
  • 21 июля 2020

На кадрах - в воздухе летают шезлонги, кабинки для переодевания и зонты

В Сочи на пляж в Олимпийском парке обрушился смерч. Опасное природное явление смогли заснять на камеры мобильных телефонов очевидцы.

На кадрах видно, как гигантская воронка, появившаяся в море, стремительно приближается к берегу и за считанные секунды разрушает всю пляжную инфраструктуру - в воздухе летают шезлонги, кабинки для переодевания и зонты.

Как рассказали в городской администрации, в результате происшествия никто не пострадал. Пляж был закрыт заранее из-за штормового предупреждения, которое было объявлено в Сочи сегодня утром. Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем.

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