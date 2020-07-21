Депутат Мосгордумы Елена Самышина напомнила, как можно сдать тест на коронавирус

Уже около 4,3 миллиона москвичей проверились на COVID-19

За время эпидемии около 4,3 миллиона москвичей прошли тестирование на коронавирус.

Тестирование на коронавирус позволит врачам увидеть более точную статистику по заболеванию, сообщила агентству "Москва" депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

"Сейчас количество заболевших резко снижается, у медицинских учреждений появились свободные мощности. Поэтому есть возможность перераспределить эти ресурсы на другие направления, самые актуальные сейчас",- отметила Самышина.

Депутат напомнила о том, как можно сдать тест на коронавирус. Если пациент прикреплен к одной из столичных поликлиник, то он может записаться на тестирование через портал mos.ru: раздел "Услуги", подраздел "Здоровье" и услуга "Запись на прием к врачу". В списке специализаций следует найти "Мазок на COVID-19 (ПЦР)" (для взрослых и детей), а затем выбрать удобную дату и время.

Кроме того, записаться на исследование можно на официальном портале emias.info, в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также через информационные киоски в поликлиниках города.

Если у жителя города есть московский полис ОМС, но он не прикреплен к городской поликлинике, то можно позвонить в пункт сдачи анализа в том округе, где человек проживает, и администратор запишет на процедуру.

"Чтобы перенести запись, нужно также позвонить в поликлинику. С собой для сдачи анализа необходимо иметь полис ОМС и паспорт, на входе в пункт приема анализов измерят температуру, выдадут бахилы, маску и перчатки", - пояснила парламентарий.

Для чистоты и точности результатов рекомендуется за два часа до процедуры воздержаться от приема пищи, питья и курения. За полчаса минимум не следует жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней.

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